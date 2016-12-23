高巿警涉包庇電玩 三民區業者遭搜索

高雄地檢署偵辦高巿官警集體收賄包庇電玩弊案，21日晚上再持搜索票，直搗三民一、二警轄區的遊藝場及電玩店，扣獲58台機台、81個IC板，並帶回員工、客人共22人，其中有業者的店長及員工5人被帶走訊問。

據了解，小港警分局行政組林姓組長日前遭搜索，檢方發現他長期使用林姓電玩業者胞弟名下的雙B名車，懷疑他與電玩業者有不正當往來，而檢方21日晚上搜索的遊藝場及電玩店，疑似都在林姓電玩業者旗下。

(中時)