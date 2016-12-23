涉替電玩業者查個資 員警判緩刑

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我要評比

高市警湖內分局吳姓員警去年1至9月，涉利用職務之便，替謝姓電玩業者查求職者前科資料或者特定車輛車籍，前後共15次。高雄地院依公務員洩漏國防以外秘密消息罪，合併判他徒刑2年，得易科罰金，緩刑5年。

(中時)