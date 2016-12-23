「最強音」交換耶誕禮　 Erika「廢物」最無用

Erika（左起）、陳勢安、李佳薇在後台玩交換禮物。（華納唱片提供）

Erika（左起）、陳勢安、李佳薇入圍最強音。（華納唱片提供）

「MTV最強音」演唱會22日在台中圓滿劇場舉行，華納歌手李佳薇、Erika及陳勢安均入圍大勢歌手20強；對於即將到來的耶誕平安夜，３人應景在後台玩起交換禮物遊戲，搞笑說要「交換廢物」。

李佳薇準備燈罩，一拿出來就讓眾人表示不解， Erika則送上一大包再也用不著的課本，最後陳勢安準備自己目前沒在用的瑜珈墊及滾輪，讓其他２人爭先恐後表示：「最近正好要練瑜伽啦，這個送給我好了！」

說到耶誕節，佳薇及勢安都表示以往節日都在工作中渡過的，而從小在美國長大的Erika，笑說：「小時候相信聖誕老公公會在平安夜送禮物，所以都很早睡覺，25號一早就會迫不及待拆禮物！」說起聖誕節可說是滿滿的回憶。

(中時)