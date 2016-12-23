IKEA櫥櫃壓死美3幼童 賠家屬5000萬美元
瑞典宜家家居（IKEA）販售的MALM系列櫥櫃，因重心不穩，在美國傳出6起因櫥櫃傾倒壓死幼童意外，代表3名死亡幼童家屬的律師說，IKEA將賠償這3名幼童的家屬5000萬美元。
法新社報導，和解協議除賠償金額外，IKEA另將以3名受害幼童名義，為每名幼童捐出5萬美元給救治他們的醫院，還要捐10萬美元給非營利的兒童安全組織夏恩基金會（Shane's Foundation）。
Ikea發言人證實這項「暫時性協議」。
美國消費品安全委員會（CPSC）6月表示，至少6名兒童因宜家家居櫃子傾倒慘遭壓死，宜家家居主動召回約2900萬個抽屜櫃和衣櫃。
宜家家居和消安會告訴「美國廣播公司新聞網」（ABC News），只要抽屜櫃和衣櫃沒有固定在牆面上就很容易傾倒，這類事故造成至少36名兒童被壓傷。
消安會表示，從1989年到今年2月止共有6童因此喪生，他們全都不到4歲。1051223
(中央社)
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