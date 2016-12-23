楊乃文抱病飆唱〈佔有慾〉　吸1200名鐵粉支持

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楊乃文帥氣開唱。（亞神提供）

楊乃文帥氣開唱。（亞神提供）

「搖滾女王」楊乃文21日在華山Legacy舉辦「離心力」演唱會，吸引滿場1200名粉絲支持，她穿俐落牛仔褲搭造型感背心，以新歌〈佔有慾〉開場，帥氣兼具優雅女人味。

儘管近來因感冒身體微恙，她依然動靜皆精采，快歌爆發力十足，獻唱包括〈女爵〉、〈silence〉、〈monster〉等經典歌曲，毫無冷場。

(中時)