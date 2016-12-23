阿信、任賢齊獻聲力挺　八三夭爽快〈乾啦〉

７個大男生在拍攝現場大玩假人遊戲。（滾石提供）

八三夭新歌邀任賢齊（左３）及阿信（右３）合唱。（滾石提供）

八三夭新專輯《生存指南》找來重量級嘉賓任賢齊、五月天阿信合唱！主唱阿璞一直想寫與好友一起歡樂的歌曲，剛好有次遇到了阿信給他聽DEMO時，沒想到阿信心想就是：「這首歌不是應該要找我唱的嗎？！」

於是在唱片公司的安排下順利喬出兩方的錄音檔期，但卻在進錄音室前阿信靈機一動找來了任賢齊一起參與，由於任賢齊和阿信的情義相挺，新歌〈乾啦 乾啦〉充滿暖心兄弟情。

為了歌曲的臨場感 , MV相約快炒店吃喝划拳，八三夭假娛樂之名行工作之實順便收喝酒環境音 ,堪稱最認真工作也最懂得偷閒的搖滾樂團。７人還在MV拍攝現場玩起假人遊戲，〈乾啦 乾啦〉於23日早上９點在Hit FM首播。

(中時)