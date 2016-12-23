蔡健雅獻耶誕甜點「私備秀」

蔡健雅自製的可愛甜點。（YouTube《愛最大》頻道提供）

蔡健雅熱愛做甜點。（YouTube《愛最大》頻道提供）

蔡健雅不僅有好歌喉，一雙巧手擅常做出各式美味甜點，功力備受圈內人讚賞，她除了出過一本專業甜點書，今年更自費１萬多歐元（約５萬台幣）遠赴巴黎拜師學藝；對於耶誕佳節將至，向來挺同志不遺餘力的她，特地在YouTube《愛最大》頻道獻出耶誕甜點「私備秀」，與大家分享如何製作出美味的聖誕餅乾，送給心愛的另一半。

她在影片中笑說，每迎聖誕節特別興奮，都要怒烤（甜點）。她現場示範製作格子餅乾、巧克力碎片餅乾、及應景的聖誕樹造型餅乾。短短5分鐘的影片教大家用7個步驟做了3種餅乾，影片中可看出追求完美龜毛的她，有些小緊張，還不斷小尖叫，做到後來乾脆跪在地上說自己變矮了，讓人見識天后除了優雅一面，還有不為人知的可愛呆萌。

她說，開始學甜點只是為了消除做音樂的壓力，讓自己放空紓壓，但後來才發現在半夜做甜點，「是寧靜跟療癒的，因為做甜點需要很專注」，半夜1個人聽著音樂，很專心的做甜點，會忘掉一切煩惱，更能一夜好眠。

(中時)