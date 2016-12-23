NBA》美媒：杜蘭特加入勇士後 柯瑞成最大輸家

自杜蘭特(右)加入後，光芒有蓋過柯瑞的趨勢(左)。(美聯社資料照)

蟬連2季年度MVP，金州勇士的「浪花哥」柯瑞一直是球隊的招牌球星，而他拿手的3分球更是球隊長期以來的火力保證，但在本季勇士補進另一名巨星杜蘭特後，似乎產生微妙的「化學變化」，許多人認為補進KD或許可以提升勇士的整體戰力，卻也讓柯瑞勇士一哥的地位動搖，更有美媒指出：「柯瑞成為杜蘭特加入後，最大的輸家！」

本季柯瑞出賽29場，平均每場能繳出24.7分、4.3籃板與5.8次助攻，帳面上成績固然漂亮，但相較於上季表現，各項數據皆有下滑趨勢，最明顯的莫過於是他擅長的3分球，本季柯瑞的3分命中率為4成04，不僅遠低於去年的4成54，更是過去球季的歷史新低，即使球季還沒到一半，尚且言之過早，但是觀察開季至今的表現，柯瑞確實還沒發揮他應有的水準，因此《福斯體育》的作家林區(Andrew Lynch)就表示：「柯瑞成為杜蘭特加入勇士後，最大的輸家！」

林區指出，在上個球季柯瑞不僅是勇士隊的進攻核心，更是全聯盟得分能力最可怕的球員，甚至在上季年度MVP的爭奪戰中，大家探討的不是「誰能獲選MVP」，而是「除了柯瑞外有誰能被提名」，過去2季柯瑞在聯盟中可說是意氣風發，不可一世，成為球隊中的靈魂人物。

但自從杜蘭特轉戰勇士之後，其光芒似乎蓋過柯瑞，杜蘭特本季場均可拿25.7分8.4籃板，讓勇士隊火力加成不少，相形之下柯瑞表現卻處於下滑狀態，甚至有許多專家分析，本季MVP柯瑞可能還擠不進前5名，畢竟雷霆的韋斯布魯克、騎士的詹姆斯與火箭的哈登，表現都十分搶眼，槍口對外之餘，自家今年又多了杜蘭特，因此柯瑞要挑戰MVP三連霸，路途鐵定是倍感艱辛。

當然，焦點不僅只在球場，林區更指出柯瑞的魅力也明顯下降，球迷在12月於google搜尋他名字的頻率，比去年同時期減少5成，此外他的簽名鞋銷售量也大減，特別是在年輕人市場，「柯瑞3代」熱度也開始降溫，之前許多球迷認為他可能成為下一個喬丹，如今這個話題也漸漸被遺忘。

儘管如此，相信浪花哥也不會太在意這些聲音，畢竟上季總冠軍戰最後被騎士翻盤，柯瑞所有光彩也隨之被奪走，若本季能如願奪得總冠軍，相信柯瑞會不惜一切代價，包括讓出「勇士一哥」的頭銜。

(中時電子報)