葛仲珊〈就改天〉紀念已逝15年死黨
葛仲珊新歌〈就改天Till Next Time〉，寫的是她人生真實故事：「每個人都有對自己影響力最大的人。我的就是啟發我開始饒舌的高中好友John Tran，今年是他離開的第15年。」改變她整個人生的，是這位高中死黨的離開：「是他讓我了解甚麼是互相的好朋友。」
她懂得「生命是由不得自己的，你永遠無法選擇自己可以活到什麼時候，所以，每一天她都要活得有意義」；今年是朋友離開第15年，有一個旋律在她腦海盤旋，因此她寫下一首歌獻給好朋友：「這首歌是寫最快卻又最難寫的。」
10月29日是這位朋友忌日，她跟同學及朋友家人們約定此時從各地回到紐約聚首、紀念好友，大伙兒穿上代表祝福的白色服裝，回到母校Brooklyn Technical High School附近的公園拍MV，她看到鴨子在公園的池子裡玩水，彷彿朋友還在身旁，她忍不住落淚，站在曼哈頓大橋與布魯克林大橋下，向著河邊對好友敬酒：「敬我們沒有機會一起渡過的人生。」
〈就改天Till Next Time〉官方版MV已於環球唱片官方YouTube發表。
(中時)
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