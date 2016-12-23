蔡英文、洪秀柱 舊金山大拼場！

蔡、洪兩人將在舊金山「后不見后」，但是，雙方海外藍、綠陣營將會擦出什麼火花引發關注。(本報系資料照片)

蔡、洪兩人將在舊金山「后不見后」，但是，雙方海外藍、綠陣營將會擦出什麼火花引發關注。(圖:本報系資料照片)

明年開年之後，蔡英文總統和國民黨主席洪秀柱將在舊金山大拼場！

國民黨主席洪秀柱為了不讓蔡英文總統專「美」於前，決定於明年1月13日親自率團赴舊金山訪問，展開其出任黨主席以來的首次訪美之行。巧合的是，蔡英文總統亦規劃於明年1月13日在結束其中美洲四國出訪行程之後自薩爾瓦多轉抵舊金山過境，並作停留一夜後自舊金山返台。

儘管，蔡、洪兩人將在舊金山「后不見后」，但是，雙方海外藍、綠陣營將會擦出什麼火花？目前，還很難說。

問及有關蔡總統是否會於明年1月13日到舊金山過境一事？駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟昨天對本報記者指出，「我們還在等最後的通知。」儘管馬鍾麟三緘其口，但根據本報記者掌握的消息，相關的前置安排工作已經展開了。

國民黨中央昨天則作出初步規劃：洪秀柱主席於明年1月中旬率團訪問美西、美中和美南主要僑社。預計，洪秀柱主席將於明年1月13日自台北抵達舊金山作為其訪美的第一站。洪秀柱將在舊金山灣區作3天的停留，除了宣揚其理念之外，並將發表演講與籌款等多項活動。

目前，在舊金山休假探親的國民黨首席副主席詹啟賢對本報記者指出，「洪秀柱主席非常重視舊金山僑社、並一定會到舊金山的訪問」。

洪秀柱主席除了選擇舊金山作為其訪美行程的第一站，並作最長的停留之外，她將轉赴芝加哥和休士頓訪問。

(中時電子報)