蔡英文、洪秀柱 舊金山大拼場！
明年開年之後，蔡英文總統和國民黨主席洪秀柱將在舊金山大拼場！
國民黨主席洪秀柱為了不讓蔡英文總統專「美」於前，決定於明年1月13日親自率團赴舊金山訪問，展開其出任黨主席以來的首次訪美之行。巧合的是，蔡英文總統亦規劃於明年1月13日在結束其中美洲四國出訪行程之後自薩爾瓦多轉抵舊金山過境，並作停留一夜後自舊金山返台。
儘管，蔡、洪兩人將在舊金山「后不見后」，但是，雙方海外藍、綠陣營將會擦出什麼火花？目前，還很難說。
問及有關蔡總統是否會於明年1月13日到舊金山過境一事？駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟昨天對本報記者指出，「我們還在等最後的通知。」儘管馬鍾麟三緘其口，但根據本報記者掌握的消息，相關的前置安排工作已經展開了。
國民黨中央昨天則作出初步規劃：洪秀柱主席於明年1月中旬率團訪問美西、美中和美南主要僑社。預計，洪秀柱主席將於明年1月13日自台北抵達舊金山作為其訪美的第一站。洪秀柱將在舊金山灣區作3天的停留，除了宣揚其理念之外，並將發表演講與籌款等多項活動。
目前，在舊金山休假探親的國民黨首席副主席詹啟賢對本報記者指出，「洪秀柱主席非常重視舊金山僑社、並一定會到舊金山的訪問」。
洪秀柱主席除了選擇舊金山作為其訪美行程的第一站，並作最長的停留之外，她將轉赴芝加哥和休士頓訪問。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。