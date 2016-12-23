擬真性愛機器人明年問世 專家：2050年人類與機器人結婚

美國一家公司號稱將明年年底推出宛如真人、說話和動作都像人一樣的超擬真機器人。(圖片取自geek)

充氣娃娃已經不能滿足現代人的需求！專家在本週於倫敦舉行的一場全球論壇上，美國業者表示性愛機器人可望明年上市，人類不只和機器人嘿咻，可能還會有更進一步情感交流，人工智慧專家列維（David Levy）更預言，到了2050年，機器人可以成為人類的結婚對象。

本周在英國倫敦舉行的「跟機器人的愛與性」國際研討會上，人工智慧專家李威（David Levy）說：「人類和機器人做愛已經不遠了，第一個性愛機器人將於明年問世。」

美國加州的公司「深淵製造」（Abyss Creations）號稱將明年年底推出宛如真人、說話和動作都像人一樣的超擬真機器人，有內建發熱系統能保持「體溫」，讓你摸起來有溫度，還能感應你的觸摸做出回應，擁有「性感嗓音」與你對話，還能客製化你喜歡的「人格特質」。

公司強調性愛機器人不只外表上，更希望建立起「情感連結」，讓性愛機器人擁有「人格心理特質」，玩家會有戀愛的感覺，使用這個人工智慧科技，感受前所未有的快樂。

人工智慧專家列維（David Levy）表示認為未來機器人的個性不僅耐心、體貼、忠誠，而且絕對不會吃醋，人們最終得接受人類最快2050年可能和機器人結婚的想法。

(中時電子報)