曼尼瘋狂自主訓練 愛妻也嚇到
球迷一定還記得他，堪稱台灣職棒史上最大咖的洋將-曼尼，曾於2013年來台效力義大犀牛，雖然在中職待不到半個球季，但依舊留下64支安打、8轟、43分打點，打擊率3成52的驚人表現，並在當年刮起「曼尼旋風」，近日有美媒訪問曼尼妻子朱蓮娜(Juliana Ramirez)，她表示：「曼尼最近瘋狂的訓練，他在等帶重回球場的機會！」
儘管在離開台灣後，曼尼仍積極等待重返大聯盟的機會，只可惜乏人問津，先是轉戰遊騎兵小聯盟，教練團評估他揮棒速度不如以往，打擊威力也下滑的理由將他釋出，隔年加入小熊，以球員兼教練的身份出賽，最終小熊對於2015年改聘他為打擊顧問，一度中斷他的球員生涯，但最近他愛妻朱蓮娜在接受《TMZ Sports》訪問時，述及曼尼的近況：「他最近瘋狂的投入訓練，打擊、體能、健身…，未曾停歇過」朱蓮娜接著說：「我告訴他(曼尼)：『去吧』，因為我知道除了家人以外，棒球是他的最愛，我也跟他說我會100%的支持他！」
朱蓮娜也透露，近期也有很多國外職棒球隊對他邀約，包括日本及澳洲球團，然而日前有日本媒體爆料，曼尼最近透過經紀人向日本獨立聯盟的高知鬥犬隊洽談，希望能以球員身分加入，因此這位曾叱吒大聯盟的重炮手，有望重返球場延續球員生涯。
曼尼在大聯盟生涯19年，分別效力過印地安人、紅襪、道奇、白襪與光芒等隊，一共累積2574支安打、555發全壘打和1831打點，打擊率為3成12，堪稱是大聯盟史上最恐怖的打者之一，曾12度入選明星賽，並拿過2座世界大賽冠軍，且在2004年獲選為世界大賽MVP，但也曾2度被驗出使用禁藥，讓他職業生涯蒙上一片陰影。
(中時電子報)
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