美將終結追蹤穆斯林旅客計畫

美國總統歐巴馬趕在川普上任前將這項已經暫停執行的追蹤穆斯林旅客計畫正式終結。圖為歐巴馬與穆斯林社區領袖會面的資料照片。(圖:美聯社檔案照)

趕在候任總統川普上台之前，美國總統歐巴馬將終止一項針對來自恐怖活動多發地區穆斯林旅客的追蹤計畫。川普先前透露他上任後會讓這項追蹤計畫「復活」。

紐約時報今天率先披露，歐巴馬政府將在卸任前，終止這項目前已暫停執行的追蹤穆斯林旅客計畫。該計畫在美國於2001年911恐襲案之後所創立，全名是「國家安全入出境登記系統」(National Security Entry-Exit Registration System) 或簡稱為 Nseers，針對來自境內有恐怖主義活動國家的外國遊客，在入出境美國時需要登記，以便當局監控並追蹤。

隨著國際政治情勢的改變，美國總統歐巴馬早在2011年便暫停這項計畫的執行，而為了不讓下任總統川普有機會將其「復活」，歐巴馬決定在卸任前將這項計畫正式終結。

川普在昨天被問到有關柏林恐襲案的相關問題時，有媒體問他是否有意要恢復執行該穆斯林旅客追蹤計畫，川普表示：「你們知道我的計畫」。不過數個小時後，川普的發言人又強調，川普所指的並非重申要嚴禁穆斯林國家的移民，而是他近日所澄清的，他要禁止的是來自有極端穆斯林歷史國家的人民。

為配合歐巴馬的指示，美國國土安全部將會正式將這項「國家安全入出境登記系統」刪除，而且一經刪除將立即生效。

(中時電子報)