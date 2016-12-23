NBA》找高層「溝通」 考辛斯技術犯規被撤銷

考辛斯是國王隊頭號猛將，但也是頭號問題人物。(美聯社資料照)

國王隊的頭號猛將兼麻煩人物-考辛斯，本季技術犯規次數居全聯盟之冠，近日處「多事之秋」的他，23日卻傳出好消息，在他主動找聯盟高層「溝通」之後，聯盟同意撤銷他本季2次技術犯規，。

依據《沙加緬度蜂報》報導，聯盟同意撤銷考辛斯在11月28日與籃網以及12月13日與湖人這2場比賽中各1次技術犯規，「我已經知道了」考辛斯受訪時表示：「我和范德維奇(聯盟執行副總裁)已經談過了這個問題，他同意我的觀點，我認為他作出了正確的決定。」

雖然被撤銷2次，但考辛斯仍以8次技術犯規暫與巫師隊的沃爾並列聯盟第一，而考辛斯最近一次技術犯規是出現在本周三與拓荒者的第2節比賽。事實上，他在第4節差點吞下當天地2次技術犯規，原因是他在雙方平手時攻下超前分，振奮的考辛斯隨口吐掉護齒套，正好落在拓荒者的板凳席前面，裁判認定考辛斯挑釁，吹了技術犯規，隨後經裁判團決議，認為護齒套是從考辛斯嘴裡「掉」出來的，最終撤銷此次的技術犯規。

儘管跑去與高層溝通，效果也是立竿見影，隨即撤銷2次技術犯規，但他天生的牛脾氣，近日也給他惹了不少麻煩，即便是球隊的頭號猛將，若不將氣燄稍加收斂，只怕哪天不僅害了自己，還會拖累球隊。

(中時電子報)