川普：禁止穆斯林移民100％正確
德國柏林周一發生卡車衝撞聖誕市集，造成12死的血案震驚各界，美國總統當選人川普表示，本週在德國柏林發生的攻擊「很恐怖」，還說柏林恐攻，證明他的禁止穆斯林移民政策是「100%正確」。
川普在柏林恐攻發生當天曾表示，準備慶祝耶誕假期的無辜人民在街道上被殺害，伊斯蘭國（IS）及其他伊斯蘭恐怖分子，在社區及宗教場所不斷屠殺基督徒，作為他們全球聖戰的一部分。這些恐怖分子一定得從地球上徹底剷除。
川普更強調恐攻對人性的攻擊，必須停止。
當記者問他柏林恐攻是否對他考慮禁止穆斯林進入美國或是其他政策有影響？
川普回答：「你了解我的計畫。從頭到尾都證明我是對的，百分之百正確。這些事很可恥。」
(中時電子報)
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