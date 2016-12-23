川普起用共和黨老將史派瑟為白宮發言人
美國總統當選人川普（Donald Trump）今天公布媒體團隊人事，宣布將延攬共和黨資深策士史派瑟（Sean Spicer）擔任白宮新聞秘書，成為他新政府的發言人。
有線電視新聞網（CNN）和法新社報導，史派瑟是華府老面孔，長期擔任共和黨全國委員會首席發言人。
同時獲任命擔任白宮新聞相關要職的還有三人，米勒（Jason Miller）將出任聯絡室主任，史卡維諾（Dan Scavino）出任社群媒體事務主任，希克斯（Hope Hicks）則出任策略聯絡事務主任。
川普正在佛羅里達州南部的豪宅，準備度過耶誕假期。他發布聲明說，以上四人「在競選和政權移交期間都是我團隊的重要成員」。
「紐約時報」（New York Times）報導，川普原本希望說服曾任他競選總幹事的康威（Kellyanne Conway），至少分擔新聞秘書的責任，但遭她拒絕。
川普稍早已任命康威為白宮的諮詢顧問，以回報她協助他贏得選戰。1051223
(中央社)
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