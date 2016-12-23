網球》一年內撂倒3天王 迪波卓連摘2獎

迪波卓今年賽季曾撂倒3天王，並勇奪里約奧運單打銀牌。(美聯社資料照)

2016年絕對是迪波卓(Juan Martín del Potro)職業生涯值得紀念的一年，年終世界排名第38的他，在今年賽季中曾撂倒過3天王，不僅贏得ATP年度最佳復出獎，更獲選為阿根廷年度最佳運動員。

2009年美網冠軍迪波卓，長期因手腕傷勢所苦，歷經3度動刀，更在去年一度考慮退休，沒想今年強勢復出，不僅在里約奧運連挫前球王喬柯維奇與「蠻牛」納達爾殺進冠軍戰，摘下單打銀牌，更在台維斯盃時，向「英國希望」莫瑞復仇成功，幫助阿根廷贏得隊史首座台維斯盃冠軍，一年內撂倒3天王，恐怕他自己也始料未及。

迪波卓(中)今年幫助阿根廷奪得隊史首座台維斯盃冠軍。(美聯社資料照)

而在10月份瑞典公開賽時，迪波卓也順勢擊敗美國好手沙克(Jack Sock)，奪得復出後的首座冠軍，這段勵志的「東山再起」的故事，不僅使迪波卓贏得今年度ATP的最佳復出獎，更讓他繼2009年之後，第2次獲選為阿根廷年度最佳運動員。

(中時電子報)