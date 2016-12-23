節前盤勢遲鈍　歐股漲跌互見

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歐洲主要股市今天漲跌互見，耶誕節前盤勢遲鈍，市場唯一憂心的是義大利西恩那銀行（Banca Monte dei Paschi di Siena）的情況。

西恩那銀行是世界最老銀行，最近陷入困境後，募資50億歐元救急的最後努力恐告失敗，邁向必須由國家紓困局面。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場上漲0.3%，收在7063.68點。

法蘭克福股市DAX 30指數小跌0.1%，收在11456.10點；巴黎股市CAC 40指數持平，報4834.63點。1051223

(中央社)