淡水清晨低溫14.2度！冷到週六週日回溫

由於今天一整天受東北季風影響，位在迎風面的東半部地區及北部山區雲量多、有小範圍短暫雨，北部平地及中南部地區則為多雲到晴的天氣；溫度方面，北部白天高溫僅２０到２２度左右，一整天偏涼，中南部高溫則仍可達２５、２６度，日夜溫差較大。（本報系資料照）

今年第２６號颱風ＮＯＣＫ－ＴＥＮ（中文譯名納坦），預測其將持續朝西北西往菲律賓移動，而後會移入南海，目前強度為輕度颱風，未來仍有增強的趨勢，短期內對臺灣天氣沒有影響，氣象局會持續留意其未來動態。(中央氣象局)

今天（２３日）受東北季風影響，清晨淡水出現１４.２度的低溫，而臺南以北及宜蘭低溫則在１６至１８度間，天氣頗有涼意，提醒民眾清晨出門建議加件薄外套。

根據中央氣象局資料顯示，由於今天一整天受東北季風影響，位在迎風面的東半部地區及北部山區雲量多、有小範圍短暫雨，北部平地及中南部地區則為多雲到晴的天氣；溫度方面，北部及宜花東由於雲量多及冷空氣的影響，預估白天高溫僅２０到２２度左右，一整天偏涼，中南部高溫則仍可達２５、２６度，日夜溫差較大，請大家要注意溫度變化，適時增減衣物。

週六（２４日）東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼；但水氣較少，只有東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區陽光露臉機率大；氣溫方面，清晨低溫在中部以北及宜花僅１５、１６度左右，南部及臺東約１７、１８度，白天在冷空氣影響下，北部及宜、花高溫約２２到２５度，中南部及臺東仍有２５到２７度，中南部日夜溫差偏大。

下週日（２５日）清晨天氣仍涼，白天之後至下週一（２６日）東北季風減弱，各地氣溫回升，北部氣溫回升較明顯，高溫又會來到２６至２８度；東半部地區及北部山區仍有些局部短暫雨。

氣象局指出，今天受強烈東北風影響，臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有９至１０級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現，請民眾多加注意。

另外，今年第２６號颱風ＮＯＣＫ－ＴＥＮ（中文譯名納坦），今晨２時距離臺灣約２０００公里左右，預測其將持續朝西北西往菲律賓移動，而後會移入南海，目前強度為輕度颱風，未來仍有增強的趨勢，短期內對臺灣天氣沒有影響，氣象局會持續留意其未來動態。

至於空氣品質方面，今天受境外污染物影響，西半部、宜蘭及離島AQI為對敏感族群不健康，局部地區達到對所有族群不健康，其他地區為普通，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)