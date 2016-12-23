耶誕親子遊！誠品推超長3M繪本 135隻糜鹿松菸出沒
想好週末要去哪裡過耶誕節了嗎？誠品生活松菸店連四年舉辦的「耶誕糜鹿玩創競賽」，今年首次集結135個品牌在一樓入口，成為打卡熱門地點。其中eyecandle將整隻麋鹿裹上白色蠟，還可點上燭光；有的麋鹿穿上清朝裝扮、一秒變格格；有的則變身森林系麋鹿。誠品書店也推出多項兒童耶誕好禮6折起，其中長達3.75公尺的繪本，最受讀者矚目。
此外，誠品生活將邀請由四個台灣大男孩組成的「紅鼻子馬戲團」驚喜現身，他們透過詼諧逗趣的藝術表演風靡國內外，還曾獲得2016 大陸喜劇真人秀節目的第三名！12/24耶誕夜當天，將於松菸店「VVG Action 好様情事」、「KIKI THAI CAFÉ」、「春水堂」、「高記」四大主題餐廳，為民眾帶來精彩互動演出，享受耶誕節帶來的歡樂與感動！
誠品書店及誠品網路書店推出童心耶誕禮物展，百種商品最低6折起！誠品書店觀察指出，耶誕節最受孩子們歡迎的禮物以繪本、可動手操作的立體書及玩具為主。長達3.75公尺的無字繪本書《Megalopolis: and the Visitor from Outer Space》，以一位「落入凡間」的外星人視角看世界，讓孩子盡情探索地球千變萬化的人事物！
《陸．海．空建築工程禮物組》包含《陸‧海‧空建築工程大集合》、《我的建築工程磁貼遊戲書》兩本好玩的書，超過60個操作零件及45片造型磁鐵，讓孩子能盡情發揮想像力與創造力，從開挖地下鐵、打造飛機、輪船的過程，在閱讀的過程中遊戲，在遊戲的感受中學習成長！其他熱門童心禮物還有《LEGO積木文具》、《New Classic Toys 幼兒手風琴玩具》及《SLINKY經典原創彈簧狗》！
(中時電子報)
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