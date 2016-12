耶誕親子遊！誠品推超長3M繪本 135隻糜鹿松菸出沒

誠品生活松菸店玩創意,今年首次集結135個品牌策展,舉辦「耶誕糜鹿玩創競賽」。(誠品提供)

想好週末要去哪裡過耶誕節了嗎?誠品生活松菸店連四年舉辦的「耶誕糜鹿玩創競賽」,今年首次集結135個品牌在一樓入口,成為打卡熱門地點。其中eyecandle將整隻麋鹿裹上白色蠟,還可點上燭光;有的麋鹿穿上清朝裝扮、一秒變格格;有的則變身森林系麋鹿。誠品書店也推出多項兒童耶誕好禮6折起,其中長達3.75公尺的繪本,最受讀者矚目。

誠品生活松菸店|麋鹿玩創競賽|whiple作品。(誠品提供)

此外,誠品生活將邀請由四個台灣大男孩組成的「紅鼻子馬戲團」驚喜現身,他們透過詼諧逗趣的藝術表演風靡國內外,還曾獲得2016 大陸喜劇真人秀節目的第三名!12/24耶誕夜當天,將於松菸店「VVG Action 好様情事」、「KIKI THAI CAFÉ」、「春水堂」、「高記」四大主題餐廳,為民眾帶來精彩互動演出,享受耶誕節帶來的歡樂與感動!

誠品書店及誠品網路書店推出童心耶誕禮物展,百種商品最低6折起!誠品書店觀察指出,耶誕節最受孩子們歡迎的禮物以繪本、可動手操作的立體書及玩具為主。長達3.75公尺的無字繪本書《Megalopolis: and the Visitor from Outer Space》,以一位「落入凡間」的外星人視角看世界,讓孩子盡情探索地球千變萬化的人事物!

誠品書店|長達375公分的繪本《Megalopolis:and the Visitor from Outer Space》,特惠價649元。(誠品提供)

《陸.海.空建築工程禮物組》包含《陸‧海‧空建築工程大集合》、《我的建築工程磁貼遊戲書》兩本好玩的書,超過60個操作零件及45片造型磁鐵,讓孩子能盡情發揮想像力與創造力,從開挖地下鐵、打造飛機、輪船的過程,在閱讀的過程中遊戲,在遊戲的感受中學習成長!其他熱門童心禮物還有《LEGO積木文具》、《New Classic Toys 幼兒手風琴玩具》及《SLINKY經典原創彈簧狗》!

誠品書店|LEGO積木文具系列,定價190元起,圖為彩色鉛筆9入組,定價450元。(誠品提供)