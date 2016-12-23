零售股領跌 美股收黑

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美國家居家飾業者Bed, Bath & Beyond今天公布財報不如預期，拖累美國股市走弱，零售業類股跌得最重。

Bed, Bath & Beyond公布第三季財報顯示，淨收入大減29%，降至1億2640萬美元，股價因而重挫9.2%。

達吉特公司（Target）股價也大跌4.4%，百思買公司（Best Buy）下跌3.7%，沃爾瑪公司（Wal-Mart）下跌2.3%。

道瓊工業指數終場下跌23.08點，或0.12%，收在19918.88點，距離2萬點關卡更遠。

標準普爾500指數下跌4.22點，或0.19%，收在2260.96點；那斯達克指數下跌24.01點，或0.44%，收在5447.42點。1051223

(中央社)