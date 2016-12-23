不爽川普女兒伊凡卡 乘客被趕下機
川普雖然當選美國總統，但反對他的人也不少，川普女兒也是將來的準第一千金伊凡卡在搭乘飛機時，遇到不爽她的同行乘客，大聲咆哮「你父親正在毀滅這個國家！」被航空公司趕下機。
根據美國媒體報導，美國有一名乘客在搭乘捷藍航空經濟艙看見準備搭機前往佛州的伊凡卡後，十分激動地開始對她咆哮「你父親正在毀滅這個國家！」接著又喊說「她為什麼在我們的航班上，她應該搭私人飛機。」
最後捷藍航空請為了伊凡卡的人身安全，機組人員請這名乘客離機，讓他和家人搭下一班飛機。這名乘客被趕下機時還憤恨不平地對機組人員抗議說：「你們因為我表達意見就趕我下機？」
他的伴侶隨後也在推特貼文聲援「捷藍航空將我們趕下飛機，只因我丈夫向伊凡卡表達對川普的不滿。」
(中時電子報)
文章來源：Screaming Brooklyn lawyer chases down Ivanka Trump and yells at her as she sits with her kids on flight - and his Hillary supporter husband BOASTS about the verbal attack before they're kicked off
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