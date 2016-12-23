對川普女兒叫囂 男同性戀伴侶被請下機
美國媒體報導，總統當選人川普的女兒伊凡卡今天在紐約的甘迺迪機場搭機時，有一名男乘客對她叫囂，最後他和同性伴侶被請下這班捷藍航空公司的班機。
八卦新聞網站TMZ報導，這名男乘客在班機起飛前斥責伊凡卡（Ivanka Trump），因此被請下這班飛往佛羅里達州的班機。
根據美國媒體廣泛引用的這則報導，男子告訴伊凡卡：「妳父親會毀了這個國家。」
他並大喊：「她為什麼會搭我們的班機？她應該有私人飛機。」
報導說，35歲的伊凡卡與丈夫庫許納（Jared Kushner）和三個孩子同行，她沒有理會那名男子，還想用蠟筆轉移孩子們的注意力。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，伊凡卡今天很清楚表現，她在壓力下仍能保持冷靜鎮定。
伊凡卡目前是川普（Donald Trump）房地產帝國的副總裁，自己還擁有成功的服裝品牌。川普明年1月宣誓就職後，她料將在父親的共和黨政府扮演要角，包括承擔部分通常由第一夫人負責的工作。
據TMZ報導，鬧事男子最後被航空公司人員帶下飛機，他臨走時對伊凡卡大叫：「妳因為我表達意見就要把我踢下飛機嗎？」
捷藍航空（JetBlue）發布聲明說，確實有一名乘客被請下這架班機，但沒有證實TMZ的報導內容。聲明強調不會輕易請乘客下飛機，並說已安排他搭乘下班飛機。
每日郵報報導，對伊凡卡喊叫的是在紐約市布魯克林區執業的律師高德斯坦（Dan Goldstein），他懷裡抱著一個孩子。
高德斯坦的先生拉斯諾（Matthew Lasner）在推文駁斥報導說法，他說：「我先生以平靜語氣表達他的不悅，捷藍航空的員工聽到了，因此把我們踢下飛機。」
不過，拉斯諾稍早也曾推文說，他們在甘迺迪機場第五航站看到伊凡卡夫婦，「我先生追在後面騷擾他們」。但他後來刪除這則推文。1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。