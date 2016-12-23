對川普女兒叫囂 男同性戀伴侶被請下機

美國媒體報導，總統當選人川普的女兒伊凡卡今天在紐約的甘迺迪機場搭機時，有一名男乘客對她叫囂，最後他和同性伴侶被請下這班捷藍航空公司的班機。

八卦新聞網站TMZ報導，這名男乘客在班機起飛前斥責伊凡卡（Ivanka Trump），因此被請下這班飛往佛羅里達州的班機。

根據美國媒體廣泛引用的這則報導，男子告訴伊凡卡：「妳父親會毀了這個國家。」

他並大喊：「她為什麼會搭我們的班機？她應該有私人飛機。」

報導說，35歲的伊凡卡與丈夫庫許納（Jared Kushner）和三個孩子同行，她沒有理會那名男子，還想用蠟筆轉移孩子們的注意力。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，伊凡卡今天很清楚表現，她在壓力下仍能保持冷靜鎮定。

伊凡卡目前是川普（Donald Trump）房地產帝國的副總裁，自己還擁有成功的服裝品牌。川普明年1月宣誓就職後，她料將在父親的共和黨政府扮演要角，包括承擔部分通常由第一夫人負責的工作。

據TMZ報導，鬧事男子最後被航空公司人員帶下飛機，他臨走時對伊凡卡大叫：「妳因為我表達意見就要把我踢下飛機嗎？」

捷藍航空（JetBlue）發布聲明說，確實有一名乘客被請下這架班機，但沒有證實TMZ的報導內容。聲明強調不會輕易請乘客下飛機，並說已安排他搭乘下班飛機。

每日郵報報導，對伊凡卡喊叫的是在紐約市布魯克林區執業的律師高德斯坦（Dan Goldstein），他懷裡抱著一個孩子。

高德斯坦的先生拉斯諾（Matthew Lasner）在推文駁斥報導說法，他說：「我先生以平靜語氣表達他的不悅，捷藍航空的員工聽到了，因此把我們踢下飛機。」

不過，拉斯諾稍早也曾推文說，他們在甘迺迪機場第五航站看到伊凡卡夫婦，「我先生追在後面騷擾他們」。但他後來刪除這則推文。1051223

(中央社)