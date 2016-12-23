冷戰再起？ 川普和普丁同天皆宣布要擴張核武

當選美國總統的川普目前人在佛羅里達州。(美聯社)

當選美國總統的紐約富豪川普(Donald Trump)突然在推特上表示，美國應擴增其核武能力，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)也在同一天都發表了類似的言論。但美國目前光要現代化現有核武，就需要花費超過3,480億美元。

根據路透社(Reuters)報導，川普在推特上說；「美國應大幅增強和擴張其核武能力，直到全世界對核武這議題比較明理一點。」同一天普丁也在莫斯科表示，俄羅斯需要強化其策略性核武能力，尤其是需要可有效穿透現有或潛在反飛彈系統的飛彈。

雖然川普本人正在佛羅里達州渡聖誕節假期，但其發言人米勒(Jason Miller)表示，川普這番言論是為了阻止核武擴散，以及指出美國極需要哪些東西來防止擴散，尤其是應避免恐怖組織和不穩定的反叛政體取得核武。Miller說，川普強調美國需要改善和現代化其遏止核武的力量，才能獲得和平。

美國目前的基礎核武能力如彈道飛彈潛艦、轟炸機和陸基飛彈等，即將在未來十年內抵達其使用年限，如果要在2024年前現代化這些武器，美國須付出3,480億美元的代價，若要在未來30年內維持並現代化這些武器，花費恐高達1兆美元。

川普在競選期間宣稱要強化美軍，但同時也宣誓要減稅和限制聯邦花費。週三他和十幾位國防部官員和美國兩大武器供應商洛克希德‧馬丁(Lockheed Martin Corp)和波音公司(Boeing Co)的高層會面。川普說他要求這兩家武器商，減少其戰鬥機和總統專機的造價。

美國目前是世界上五大合法擁有核武的國家，其他四個國家分別是俄羅斯、英國、法國和中國。目前美國的武器多半是在前蘇聯時期軍備競賽時建造的，一直透過補修和改裝來延長其壽命。

(中時電子報)