伊拉克擬遵守油國產量協議 油價上揚

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世界油價今天上揚，創下超過一周來的最高收盤價位，主因伊拉克暗示將會遵守石油輸出國家組織（OPEC）的產量目標。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油2月期貨價格上漲46美分，收在每桶52.95美元。

倫敦市場北海布倫特原油2月期貨價格上漲59美分，收在55.05美元。1051223

(中央社)