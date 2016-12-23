川普任命史派瑟為白宮發言人

共和黨全國委員會首席發言人史派瑟（Sean Spicer）擔任白宮新聞秘書，成為川普新政府的發言人。(圖片取自美聯社)

美國總統當選人川普（Donald Trump）今天公布宣布將延攬共和黨資深策士、長期擔任共和黨全國委員會首席發言人史派瑟（Sean Spicer）擔任白宮新聞秘書，成為他新政府的發言人。

川普原本希望說服曾任他競選總幹事的康威（Kellyanne Conway）擔任白宮發言人，但遭她拒絕，於是轉而任命史派瑟。

川普同時任命米勒（Jason Miller）將出任聯絡室主任，史卡維諾（Dan Scavino）出任社群媒體事務主任，希克斯（Hope Hicks）則出任策略聯絡事務主任。他發布聲明說，以上四人「在競選和政權移交期間都是我團隊的重要成員」。

(中時電子報)