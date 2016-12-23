耶誕節險遭恐攻 澳洲及時破案逮數嫌犯
澳洲警方今天表示，當局在墨爾本市各地突襲檢查後逮捕7名嫌犯，遏止了在耶誕節以炸藥對市中心發動恐怖攻擊的陰謀。這些嫌犯據信受到伊斯蘭國（IS）聖戰團體煽動。
「澳洲人報」（Australian）與法新社報導，維多利亞省警察局長艾希頓（Graham Ashton）指稱，被捕嫌犯圖謀攻擊墨爾本多處備受注意的地點，包括具代表性的火車站、聯邦廣場（Federation Square）和聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）。
他在記者會表示：「過去兩周我們必須針對我們相信是恐怖攻擊陰謀的案件展開刑事調查。我們相信有人圖謀進行我們稱為多重模式的攻擊，時間可能在耶誕節。」
今晨被捕的七名嫌犯中有五人目前仍遭拘押。
艾希頓表示，這五人中有四人在澳洲出生，但有黎巴嫩背景，第五人是埃及出生但有澳洲籍，他們的年齡都是20來歲。
他又說：「我們相信這些人必然都是自己形成激進意識，但也受到伊斯蘭國和其宣傳煽動。」1051223
(中央社)
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