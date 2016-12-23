慎入！IS活活燒死兩遭俘土耳其士兵
一部恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)的影片顯示，兩名土耳其士兵在沙漠中被IS士兵強迫用四肢如狗爬行，最後被活生生燒死的畫面。
根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，這部長達19分鐘的影片是在阿勒坡(Aleppo)省的IS公布的，影片開頭顯示IS士兵在地面作戰的情況，但影片結束前，出現了這兩名在阿勒坡被IS俘虜的士兵被關在沙漠中的鐵籠中的畫面。
他們被兩名IS士兵帶出鐵籠後，被迫如狗般以四肢在地上爬行，這些IS士兵還如拉狗鍊般緊拉著他們頸上的鐵鍊。這些IS士兵沒有蒙面、身穿黑衣，並繫著自殺炸彈背心，影片中還可看到第三名IS士兵在旁邊戒備。
這些土耳其士兵則似乎剛被剃光頭髮，身上仍穿著迷彩土色兵服。他們被強迫分開站在空地上。隨後IS士兵點燃連結在他們頸上鐵鍊的引線，導致火勢延著鐵鍊延燒到這他們身上，這兩人曾一度試圖撲滅身上的火勢，但身上的衣服疑似有被澆上燃油，最後他們仍不幸活生生被燒死。
(中時電子報)
文章來源：Sick ISIS savages film themselves burning two Turkish soldiers alive after capturing them in Aleppo in disturbing new execution video
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