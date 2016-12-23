微風本館上海茶樓 老菜有新藝

微風本館〈上海茶樓〉新菜〈成都水煮牛臭豆腐〉，兼容了〈水煮牛〉和〈麻辣臭豆腐〉的特色。(圖／姚舜攝)

〈麻辣川耳〉的川耳，口感薄脆嫩Q，以麻辣醬汁拌食，很清爽開胃。(圖／姚舜攝)

形色油光潤滑、味道甜酸交織的〈油爆蝦〉，加了酒釀炒製後更有風味。(圖／姚舜攝)

「瑪卡」被稱為「南美人參」，〈上海茶樓〉用它來燉煮〈瑪卡元盅雞湯〉。(圖／姚舜攝)

〈本幫紅燒肉〉其實就是江浙經典庶民美食〈外婆紅燒肉〉，〈上海茶樓〉加了肥腸一起烹製，增加口感與食趣。(圖／姚舜攝)

〈上海茶樓〉的〈上海湯包〉內的雞湯凍，是用老母雞熬足8小時製成，湯包蒸熟後內餡鮮甜、湯汁滿溢。(圖／姚舜攝)

〈紹興醉雞〉的雞皮彈Q、雞肉柔嫩，酒香入裡、開胃下飯。(圖／姚舜攝)

〈上海茶樓〉的〈蔥油餅〉，青蔥量多且鮮甜。(圖／姚舜)

〈油爆蝦〉裡加了酒釀一起翻炒，將〈水煮牛〉和〈麻辣臭豆腐〉合體共陳，用有「南美人參」之稱的「瑪卡」燉雞湯等，位在台北市復興南路一段的微風廣場本館G樓層的〈上海茶樓〉主廚簡士雄和點心主廚徐良任赴大陸江南考察，掌握諸多名店名菜烹調料理精髓後調整菜單，新菜單中有些菜式是在老菜中加了新元素，有些則是全新的「中式融和菜」，共同特色是全部都很開胃、下飯，喜歡嘗新的食家饕客可以前往一試，為微風本館內歷史最久，也是全館唯一的中餐廳打打分數。

〈酒釀油爆蝦〉就是一道「新老菜」。〈油爆蝦〉是很傳統的江浙庶民美食，傳統作法是將蔥、薑爆香，再將鮮蝦下到熱油鍋內爆炒，俟蝦殼變紅後再下料酒、醬油，以及糖、鹽調味調味，再翻炒幾下即可上桌。

炒的好的〈油爆蝦〉外殼油光滑潤且艷紅酥脆，蝦殼與蝦肉間「若即若離」，入口即分道揚鑣，蝦肉鮮嫩細緻、蝦殼酥鬆可食。既下飯又下酒，非常美味。

〈上海茶樓〉的〈酒釀油爆蝦〉，是在烹製〈油爆蝦〉時多加了甜酒釀提味，用糯米發酵製成的酒釀甘甜帶有自然發酵的酸味，翻炒時加入酒釀的油爆蝦，成菜後味道更有層次。

〈瑪卡元盅雞湯〉的作法是〈上海茶樓〉主廚簡士雄赴大陸考察取經帶回台灣。瑪卡是一種原產南美洲安地斯山脈的十字花科植物，由於營養豐富故有「南美人參」，而〈瑪卡元盅雞湯〉就是在熬煮時加了瑪卡，希望在美味之餘加入健康元素。

據說瑪卡具有增加體力的作用，資料上說瑪卡的味道甘甜帶有微苦味。不過，我喝了〈瑪卡元盅雞湯〉，老實說，或許是因為用整隻雞熬煮的雞湯味道太鮮，所以完全喝不出「瑪卡味」，只能下回再試了。

〈成都水煮牛臭豆腐〉是道有意思的「新派川菜」。〈水煮牛〉是經典川菜，〈麻辣臭豆腐〉則是近年流行於台灣市井的小吃。小吃攤的業者將臭豆腐泡在麻辣湯裡，加了酸菜和鴨血一起熬煮，成了非常受歡迎的街頭小吃。而〈成都水煮牛臭豆腐〉就是將兩者合體共構的創菜餚，雖是正統菜餚與市井小吃送作堆，但以烹調料理邏輯而言，兩者並不衝突，客人可兼享〈水煮魚〉和〈麻辣臭豆腐〉的美味。

〈本幫紅燒肉〉其實就是〈外婆紅燒肉〉，這是最能體現上海「本幫菜」濃油赤醬的經典菜色。與北方紅燒肉相比，滬式紅燒肉少了一分鹹、卻多了幾分甜，醬汁雖然濃稠， 入口卻不油膩，是下飯好食。

傳統〈紅婆紅燒肉〉會加了雞蛋或鴳鶉蛋一起滷製，微風〈上海茶樓〉的廚藝團隊赴大陸取經考察後，則將〈紅燒圈子〉與〈外婆紅燒肉〉作法合而為一，提供客人另類食趣。

所謂「圈子」，指的是大腸頭。上海菜中不少用大腸入饌烹飪的菜色，如〈鱔段煨圈子〉、〈草頭圈子〉與〈紅燒圈子〉。〈上海茶樓〉的〈本幫紅燒肉〉就是在滷製五花肉時加了大腸頭一起滷煮，成菜後的圈子酥爛軟嫩、肥而不膩、味道入裡，與紅燒肉搭著一起吃，一盤菜就可以配好幾碗飯了。

〈上海茶樓〉的前身是〈滬園上海湯包館〉，以「湯包館」為名，意味著這館子最具代表性的點心就是〈上海湯包〉。出身來來飯店的點心主廚徐良任為湯包打的餡，除以溫體黑毛豬按肥3、瘦7比例作絞肉，並用老母雞熬煮的雞湯作雞湯凍，蒸熟了的湯包湯汁滿溢，鮮鹹有味，確是〈上海茶樓〉的招牌。

(工商)