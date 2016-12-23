耶誕樹竄出屋頂 創意設計網路爆紅
耶誕樹高到穿透屋頂而出，會不會很酷？1名美國波特蘭男子以1棵6公尺高的耶誕樹，製造出驚人卻又充滿趣味的視覺效果，照片在社群網站曝光後，引起網路瘋傳。
21歲波特蘭居民華特斯（Aidan Walters）18日在推特發表照片，說明如何到農場挑選了1棵高達6公尺的耶誕樹，然後動手把樹鋸成一半，製造出「耶誕樹竄出屋頂」的驚人視覺效果。照片發表後引起網路爆紅，到今天已有14萬餘網友按讚。
華特斯接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表示，很多年前，心裡就出現一個創意構想，想要製造出自家客廳耶誕樹竟然穿過屋頂冒出的景象，不過一直沒能付諸行動。
他說，今天跟父親一起前往農場選購耶誕樹時，得知不管挑選多高、多大棵的樹木，價格一律都是40美元，讓他雀躍不已，想著「今年總算可以讓創意實現了。」
為了將6公尺高的大樹抬上卡車，總共動用了6個人才完成任務。華特斯表示，大樹運回家之後，他把樹鋸成兩截，而且算準底部那截的高度跟客廳屋頂等高。為了支撐要放上屋頂的上半段耶誕樹，華特斯與家人聯手做了一個用來固定樹幹的木架，並且用沙包增加重量，避免耶誕樹被風吹倒吹歪或吹落。
他說，最後確認屋頂上的半截樹，跟客廳裡的半截樹看起來是一體的，就大功告成了。
他笑說，剛開始動工的時候，很多左鄰右舍紛紛表示納悶，「他們都用怪異的眼光看著我們，看不懂我們在做什麼。」
「穿透屋頂的耶誕樹」照片在網路爆紅之後，華特斯表示，他收到全美各地許多網友來信，請他傳授具體步驟以便仿傚。1051223
(中央社)
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