12月23日各報頭版要聞

重點要聞

●川普貿易保護衝擊全球 彭老：台灣腹背受敵

川普即將就任美國總統，中央銀行總裁彭淮南昨（22）日首度對「川普經濟學」示警，因台灣出口到美國相對台灣GDP比率達7.8％，且台灣輸出中間財至大陸比重居高，一旦大陸輸美產品受到貿易制裁，亦會被波及，可謂腹背受敵。

●土地公告現值 北市13年首跌

台北市和高雄市昨天公布2017年公告土地現值評定結果，北市各行政區地價全部下跌，平均跌幅達2.43％，終止連續12年上漲的走勢；高雄則平均調漲0.68％，也是縣市合併以來最小的漲幅。目前，除了新北尚未公布，其他五都明年公告土地現值大致呈現「北小跌、南微漲」的態勢。

●台聖斷交 外交休兵終結徵兆 包道格：小英訪拉美 陸可能策反

台聖斷交，美國在台協會AIT前台北辦事處長包道格說，這是結束兩岸「外交休兵」的徵兆；他認為，北京將繼續試探台灣邦交國，且可能在蔡總統明年元月出訪拉美4國前後，試探這些國家倒戈的可能性。

重點要聞

●對未來沒共識 蔡依林 錦榮驚斬6年情

華語歌壇天后蔡依林（Jolin）與混血模特兒錦榮（Vivian Dawson）6年愛情驟斷，過往大方牽手逛街、一起健身的甜蜜畫面瞬間成過眼雲煙，令粉絲大震驚！《蘋果》昨獨家掌握消息，他倆已在上月協議分手，據悉，錦榮日前說「若結婚女方需冠夫姓」等大男人婚姻觀並非主因，對未來的共識愈來愈少，才是讓他們決定退回朋友位置的關鍵。

●遭刀抵頸 江蕙搏匪救弟濺血

台語天后江蕙護弟遭持刀挾持！本周日發生歹徒直闖江蕙舊家，持鋼管鉗痛毆江蕙弟弟的案件，江蕙昨在臉書驚爆，當時她聽到弟弟尖叫聲，衝上樓驚見弟弟滿頭是血，她衝去與歹徒搏鬥，卻遭歹徒持刀抵頸逼交財物，江蕙趁機肘擊歹徒試圖奪刀，卻被匪徒推頭撞地，頸、手部也被劃傷，雙方纏鬥10分鐘後歹徒逃逸。儘管江蕙歷經險境，但她更不捨弟弟，「善良的弟弟，是個智能不足的老小孩！怎麼可以如此這般對他。」

●救觀光 國旅卡8千元 限跟團

陸客來台人數銳減，影響國內旅遊業，為了救觀光，行政院會昨通過「3.0版國民旅遊卡新制」，明年元旦起，公務員國民旅遊卡1萬6000元中的8000元，一定要用在國內團體旅遊或套裝行程，其餘才可用於一般消費，政院估產值可近百億元。但公務員罵翻，指政府圖利特定旅行社，而觀光業者質疑救不了受陸客衝擊的業者。

重點要聞

●一例一休今上路 半數「周六郵局」不開門

「一例一休」讓生活變了。勞基法修正案有關「一例一休」部分今起生效，衝擊不少民生需求，民眾某些生活習慣恐怕也得調整。中華郵政昨宣布，春節後約一四○個「周六郵局」不營業、限時掛號周六日不投遞；醫療院所周六門診恐減少；客運、台鐵若增聘不到人力，恐被迫減班。

●首度對外發言 聖國總理否認向台要錢

路透報導，聖多美普林西比總理陀沃達廿二日表示，由於中國大陸是重要的戰略夥伴，加上必須改善聖多美人民的生活，與台灣斷交是最正確的決定。他並否認有關他向台灣要錢的報導。這是聖多美與台灣斷交以來，聖國官員首度針對此事對外發言。

●黨魁提前改選 洪秀柱：未來都相同時程

國民黨中常會廿一日通過明年黨主席選舉提前到五二○，引發中常委不滿，揚言下周「翻盤」。國民黨主席洪秀柱昨重申，明年黨主席選舉日期不變，此舉是「建立制度、回歸黨章」，讓未來的每次黨主席選舉，都有相同的時程。

重點要聞

●雨遮、屋簷 後年起不能登記、計價

後年起，被質疑只能給鳥站、人無法站立的雨遮、屋簷等灌水「虛坪」，將全面取消登記，讓投機者無法以虛坪計入實際使用坪數、灌水炒作房價。內政部昨部務會議通過「地籍測量實施規則」部分條文修正案。除針對僅有功能性卻無實坪用途的「屋簷」、「雨遮」將全面取消登記外，地下室連續壁登記從過去全部牆壁厚度改為牆壁中心點開始登記，這三項改革研擬緩衝期一年，後年起申請建築執照的新建案將全面適用。

●友台學者納瓦洛 將掌白宮貿易委員會

美國準總統川普的政府過渡團隊廿一日宣布，川普將任命經濟學者納瓦洛（Peter Navarro）主掌新設的白宮國家貿易委員會。對台灣友好的納瓦洛，今年七月曾訪台，並在《國家利益》期刊上發表「美國不可放棄台灣」一文，強調現在是美國更全面致力於台灣防衛能力現代化的時候，並點名柴電潛艦艦隊是其中重點之一。

●一例一休新制提前起跑 林全︰當時沒注意到

勞基法部分修正條文今起分三階段上路，對於「一例一休」新制，造成運輸服務業排班的衝擊，為避免業者造成嚴重困擾，行政院決定儘速邀請運輸業與飯店服務業等相關業者溝通，另訂施行日期。至於新制提前上路，造成部分業者措手不及，閣揆林全坦言，當初法令公布時確實沒注意到，但政府會輔導業者適應。

(中時電子報)