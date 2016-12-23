巴西石油貪瀆案 檢方肯定從寬處理協定

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巴西石油公司貪瀆案調查工作小組督導、聯邦檢察官達亞諾，今天透過社群網路讚許建設公司Odebrecht及石化公司Braskem與巴西、美國和瑞士高層達成的從寬處理協定。

Odebrecht是巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案主要涉案建商，Braskem則是Odebrecht和巴西石油公司合資設立的石化公司。

這兩家公司承認過去15年在包括巴西等12個國家行賄，並同意支付35億美元給巴西、美國和瑞士作為補償，其中約80%將歸還巴西，餘額由瑞士和美國平分。

達亞諾（Deltan Dallagnol）在臉書上說，該協定針對的是那些擁有「土狗情結」的人，「如果你認為巴西已經沒有救，擁有土狗情結，這個訊息是給你的。巴西可以是不同的，而現在正是時候。」

達亞諾續稱，「巴西石油貪瀆案調查行動不僅是被巴西當局發現的全球最大宗國際貪腐事件，同時取得世界史上這類協定的最高補償金額。」

檢察官呼籲民眾鼓勵政客進行減少貪腐指數所需的政治和刑事司法系統改革，「我們需要將巴西石油貪瀆專案這類曇花一現的經驗，變成留給我們和未來世代的永久遺產。」

美國司法部門昨天在詳述與Odebrecht和Braskem達成從寬處理協定的文件內容中表示，兩家巴西企業實行的機制，是「史上最大宗國際賄絡事件」。

文件說，「Odebrecht和Braskem利用Odebrecht的某個秘密組織「賄絡部門」，有系統性的支付數億美元給3大洲10餘個國家的貪腐政府官員。」

美國當局受理從寬處理協定，顯示Odebrecht參與1項「堅實且無與倫比的詐欺和賄絡機制10多年。」

Odebrecht與Braskem在協定中承認，2001至2016年間，在安哥拉、阿根廷、巴西、哥倫比亞、多明尼加、厄瓜多、瓜地馬拉、墨西哥、莫三比克、巴拿馬、秘魯和委內瑞拉等12國，支付10億美元賄款。

這兩家公司同意支付35億美元，以擺脫官司。1051223

(中央社)