粉絲要求合照 蕭彤雯聽到「這句話」立刻崩潰
美女主播蕭彤雯專業播報形象深植人心，也讓她有不少死忠粉絲，而日前錄影時被粉絲要求合照，原本開心答應合影的她聽到「這句話」後，讓她心情久久不能平復。
蕭彤雯在臉書透露，近日錄影時來了位身高180、長相斯文、口條清晰的型男主廚，他不僅參加過三次新加坡廚藝競賽皆榮獲佳績，現在更擔任高職餐飲科烹飪老師，沒想到錄影結束後，這名型男主持要求合照，還表示一直以來都超喜歡她，讓蕭彤雯當下心花怒放，不料最後補上這句「我是看妳的新聞長大的」，讓蕭彤雯當下傻眼，因此在「嚴重耳鳴」狀態下拍了合照，不過型男主廚最後補上「妳是我心目中永遠最正主播」，也讓蕭彤雯稍稍釋懷。
(中時電子報)
關鍵字：蕭彤雯
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