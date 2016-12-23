歐普拉買健身中心 瘦了身材肥了荷包
美國電視脫口秀天后歐普拉，2015年10月買下知名連鎖瘦身中心WeightWatchers的10%股份之後，迄今整整瘦掉18公斤，這項投資也為她帶來豐厚收益。
Weight Watchers最新一波電視廣告今天推出，廣告主角則是自家老闆、62歲的歐普拉（Oprah Winfrey）。美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，歐普拉這支廣告片曝光之後，Weight Watchers股價一口氣上漲了17%。
「時人」雜誌（People）今天則報導，這位電視圈的天后級大姐大透露，自從使用Weight Watchers的瘦身計畫之後，她到目前為止已經減掉40磅（約18公斤）。她說：「我可以很坦白的跟大家說，我已經不需要再掙扎了。」
歐普拉說，這項瘦身計畫的主旨並非「節食」，而是「生活方式的改變」；她想吃什麼就吃什麼，不管是墨西哥玉米脆餅、義大利麵都可以吃，「我並沒有被剝奪享受美食的感覺。」
向來多元經營個人事業歐普拉，最新出版的個人食譜「食物、健康與快樂」（Food, Health and Happiness）預計2017年1月3日上市。書中除了分享她最喜愛的菜單，也會透露減肥期間的心路歷程。
美國有線電視新聞網指出，歐普拉目前是Weight Watchers排行第三大的股東，若以今天一路上揚的股價來算，她現有持股價值高達7700萬美元，跟21日相比整整賺了1000萬美元。1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。