歐普拉買健身中心 瘦了身材肥了荷包

美國電視脫口秀天后歐普拉，2015年10月買下知名連鎖瘦身中心WeightWatchers的10%股份之後，迄今整整瘦掉18公斤，這項投資也為她帶來豐厚收益。

Weight Watchers最新一波電視廣告今天推出，廣告主角則是自家老闆、62歲的歐普拉（Oprah Winfrey）。美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，歐普拉這支廣告片曝光之後，Weight Watchers股價一口氣上漲了17%。

「時人」雜誌（People）今天則報導，這位電視圈的天后級大姐大透露，自從使用Weight Watchers的瘦身計畫之後，她到目前為止已經減掉40磅（約18公斤）。她說：「我可以很坦白的跟大家說，我已經不需要再掙扎了。」

歐普拉說，這項瘦身計畫的主旨並非「節食」，而是「生活方式的改變」；她想吃什麼就吃什麼，不管是墨西哥玉米脆餅、義大利麵都可以吃，「我並沒有被剝奪享受美食的感覺。」

向來多元經營個人事業歐普拉，最新出版的個人食譜「食物、健康與快樂」（Food, Health and Happiness）預計2017年1月3日上市。書中除了分享她最喜愛的菜單，也會透露減肥期間的心路歷程。

美國有線電視新聞網指出，歐普拉目前是Weight Watchers排行第三大的股東，若以今天一路上揚的股價來算，她現有持股價值高達7700萬美元，跟21日相比整整賺了1000萬美元。1051223

(中央社)