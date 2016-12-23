昔誠泰三本柱 中職2隊找上林英傑
(08:35更新內文)35歲左投林英傑，中職之路還沒絕望。今有媒體報導，遭中信兄弟釋出的林英傑，已有至少兩支中職球隊和他接觸，甚至邀請春訓。林英傑今年因手傷，只在一軍投7局丟8分，自責分率10.29，摘2中繼點。
「三毛」林英傑，高中與曹錦輝並稱高苑「左右護法」；1999年，以18歲之齡加入台灣大聯盟雷公隊；2001年，林英傑投出驚人的13連勝，奪下勝投王、三振王、最佳進步獎，風光無比。然而林英傑後來左手肌腱受傷，沉寂好一陣子。
林英傑利用當兵兩年讓手臂休息，沒想到出現大驚奇。2004年加入中職誠泰COBRAS，與林恩宇、許竹見合組「誠泰三本柱」，威震四方，「三毛」該年奪三振王(203K)與自責分率王(ERA 1.73)。2006年轉戰日職樂天金鷲，2009年返台，先後加入興農牛與中信兄弟。
(中時電子報)
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