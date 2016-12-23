美國對抗心臟病成效 恐面臨瓶頸
根據最新出爐的統計，美國民眾死於心臟病的人數，出現多年來首見的增加趨勢。醫學專家紛紛警覺到，長達40年來成功對抗心臟病的成效，恐怕已面臨瓶頸。
美國「國家衛生統計中心」（National Center for Health Statistics）日前最新公布的「2015年美國死亡統計報告」顯示，心臟病堪稱美國人的「頭號殺手」，2015年內平均每4名死亡的美國民眾中，就有1人是死於心臟病。
這份統計報告指出，2015年美國每10萬人口中，心臟病平均奪走168.5條人命，比2014年增加了0.9%，這個因素導致美國從1999年以來的全國死亡率，首次呈現上升。
由於醫藥科技進步，讓血壓與膽固醇得以有效控制，加上提倡戒菸的公共宣導獲得具體效果，心臟病在美國的死亡率，從1969年以來多半逐漸下降，除了1992年到1993年曾出現微幅反彈之外。
在今年這份最新報告裡，心臟病死亡率出現增加，讓許多醫學專家感到憂心。
前任美國「國家心肺暨血液研究院」（National Heart Lung and Blood Institute）心血管部主任曼沙（George Mensah）接受媒體訪問時指出：「這是一記當頭棒喝。現在不是我們還可以感到自滿的時候，而是應該要加倍努力了。」
「國家衛生統計中心」統計指出，2015年美國10大死因依次為：心臟病、癌症、慢性下呼吸道疾病、意外傷害、中風、阿茲海默症、糖尿病、流感與肺炎、腎臟病、自殺，與2014年的美國10大死因項目相同。在2015年全年美國死亡人數中，高達74.2%是因為這10大死因導致死亡。1051223
(中央社)
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