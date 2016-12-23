移民與恐攻 歐盟民眾最關切議題
一項調查顯示，移民與恐怖攻擊仍是歐洲民眾最關切的兩大議題，經濟議題則緊接在後，排名第3。
在德國發生耶誕市集疑似遭到恐怖攻擊，涉案主嫌可能是來自突尼西亞的移民後，歐盟民意測驗機構歐洲氣壓計（Eurobarometer）今天公布的秋季例行民調顯示，移民與恐怖攻擊仍是歐洲民眾最關切的議題，比重分別達到45%與32%。
和今年春季所做的類似民調相比，移民議題的關切增加3個百分點，恐攻也增加7個百分點，這也意味著儘管歐盟與土耳其達成難民交換政策、打擊人蛇集團，並積極合作，共同對抗恐怖攻擊，但民眾的擔憂並未因此減緩。
不過調查也顯示，儘管民眾擔憂移民問題，但69%受訪者支持歐盟的移民政策，61%民眾對來自其他歐盟國家的移民持正面態度，但面對歐盟會員國以外移民則有56%民眾持負面立場。
在移民與恐攻之後，經濟議題是歐洲民眾關切的第3大困境，比重達到20%，也比春天時進行的民調增加1個百分點。
民調也顯示，歐盟居民對歐盟的信任度高於對本國政府的信賴，對歐盟的信賴從春天的33%上升到秋天的36%。1/4受訪者認為歐盟有聽見他們的聲音，2/3民眾認為在問題重重的國際社會裡，歐盟是穩定的機制。
這項民調是在11月3日到16日針對歐盟28個會員國與其他申請加入歐盟國家的3萬2896位民眾進行的問卷調查。1051223
(中央社)
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