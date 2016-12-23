前摔角女星契納死於多種處方藥混用酒精
世界摔角娛樂公司（WWE）傳奇摔角女星契納（Chyna）今年4月底在家中猝死，解剖報告如今出爐，顯示死因為多種處方藥品與酒精的危險混用。
本名喬安．瑪麗．勞瑞爾（Joan Marie Laurer）的契納，1969年出生於加州，是活躍於1990年代的女子摔角界風雲人物，也曾於2001年衛冕女子冠軍腰帶連續231天。由於她是唯一曾經擊敗男子選手而勇奪洲際冠軍頭銜的女子選手，曾在1997年被喻為「世界第九奇觀」。
今年4月底，契納被人發現陳屍芮當多灘（RedondoBeach）公寓家中，得年46歲。
娛樂新聞網站TMZ今天報導，根據加州洛杉磯郡法醫辦公室解剖報告，契納體內含有處方藥品包括止痛藥「氧可酮」（Oxycodone）、抗焦慮藥「煩寧」（Valium）、肌肉鬆弛劑「康眠定」（Nordiazepam）、安眠藥「替馬西泮」（Temazepam）等，另外還驗出有乙醇。1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。