前摔角女星契納死於多種處方藥混用酒精

世界摔角娛樂公司（WWE）傳奇摔角女星契納（Chyna）今年4月底在家中猝死，解剖報告如今出爐，顯示死因為多種處方藥品與酒精的危險混用。

本名喬安．瑪麗．勞瑞爾（Joan Marie Laurer）的契納，1969年出生於加州，是活躍於1990年代的女子摔角界風雲人物，也曾於2001年衛冕女子冠軍腰帶連續231天。由於她是唯一曾經擊敗男子選手而勇奪洲際冠軍頭銜的女子選手，曾在1997年被喻為「世界第九奇觀」。

今年4月底，契納被人發現陳屍芮當多灘（RedondoBeach）公寓家中，得年46歲。

娛樂新聞網站TMZ今天報導，根據加州洛杉磯郡法醫辦公室解剖報告，契納體內含有處方藥品包括止痛藥「氧可酮」（Oxycodone）、抗焦慮藥「煩寧」（Valium）、肌肉鬆弛劑「康眠定」（Nordiazepam）、安眠藥「替馬西泮」（Temazepam）等，另外還驗出有乙醇。1051223

(中央社)