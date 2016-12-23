一例一休衝擊 國道客運喊漲

一例一休實施後，國光客運票價平均將上漲15%，同時取消優惠及促銷票。(資料照片)

爭議不斷的《勞動基準法（勞基法）》修正案在立院三讀通過，民進黨完成清理「一例一休」立法戰場。但執行面後遺症紛紛浮現，諸如企業經營人事成本爆增。多家國道客運業者決定漲價，國光客運平均調高15%，優惠及促銷票將取消，首都客運漲幅約8%，預定明年元月上路。

據《中央社》報導，一例一休實施後，國光客運每年將增加約1億5000萬元成本，已無法吸收，必須轉嫁到乘客身上，國光客運副董事長王應傑說，估計票價平均漲15%，同時取消優惠及促銷票。

以國光客運台北-台南為例，現在全票是新台幣360元，但只有週日下午2時到晚上8時59分，及週五下午5時1分至晚上8時59分適用，大部分時間是適用350元優惠價，另在週二至週五凌晨0時1分到清晨5時59分及週一到週四晚上10時至12時，有220元促銷價。

首都客運平均調漲幅度約8%，以台北到宜蘭來說，全票120元調漲後至少就變130元，並可能縮小現行優惠措施。而統聯客運也表示會漲價，細節仍在研究。目前國道客運各路線售價都遠低於交通部核定的票價上限，所以調價只要業者向各監理機關報備就可以。

(中時電子報)