櫥櫃壓死3幼童 IKEA賠家屬16億元

IKEA美國店販售的櫥櫃傾倒壓死3名幼童，將賠償這3名幼童的家屬5000萬美元。(圖/美聯社)

瑞典宜家家居（IKEA）美國店販售的櫥櫃，因重心不穩壓死3名幼童。代表死亡幼童家屬的律師透露，IKEA將賠償這3名幼童的家屬5000萬美元(約16億元台幣)。Ikea方面也證實已和解，但拒絕進一步發表評論。

據外媒報導，IKEA美國店在2014年和2016年，共發生了3起幼童遭其販售的MALM系列櫥櫃傾倒壓死事件。IKEA現在和三名死亡幼童家屬達成和解，IKEA同意支付5000萬美元賠償金由三家均分，並以3名受害幼童名義，為每名幼童捐出5萬美元給救治他們的醫院，還要捐10萬美元給非營利的兒童安全組織巴蒂爾基金會（Shanes Foundation）。

Ikea發言人約翰娜(Johanna Iritz)證實已和受害家屬達成和解，但拒絕對和解內容發表評論。約翰娜表示，該公司美國部門會跟進處理。

今年6月，Ikea在美國已主動召回800萬個MALM系列櫥櫃，同時也召回2100萬個類似設計的抽屜櫃和衣櫃。據美國消安會調查指出，這類型櫥櫃，只要沒有固定在牆面上，就很容易傾倒。

(工商)