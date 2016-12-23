耶誕夜逢週末 教會多元活動報佳音

(中央社台北23日電)今年的耶誕夜適逢週末，不論是天主教或是基督教各地教會，都喜氣洋洋忙著佈置，以及安排多元活動，迎接這特別的一天。

為了迎接明年教堂建堂50週年，位於台北市民生東路3段的鮑思高天主堂，今年特別在大門口打造大型馬槽，並在旁邊樹立一個大型聖誕樹，在熙來人往的民生東路上顯得特別醒目。

鮑思高天主堂的設計團隊希望藉由大型馬槽的藝術呈現，讓更多人感受到耶穌誕生時的神聖與氛圍。另外，教堂也在24日晚上6時起開始報佳音，並在廣場舉辦耶誕晚會及子夜彌撒。

天主教台北聖家堂24日晚上7時30分起直到25日凌晨，舉行聖誕子夜感恩祭、播愛天使劇團─跛腳的小羊等活動。

明年要慶祝55歲生日的中華基督教衛理公會雅各堂，首度在耶誕夜演出音樂劇，期盼以輕鬆愉快的方式，傳達基督愛的精神。雅各堂在24日耶誕夜晚上7時30分，將演出音樂劇「為你!」。故事改編自聖經，完整呈現亞當和夏娃因犯罪被逐出伊甸園，到耶穌誕生在馬槽等情節。劇中演員雖非專業人員，但演、唱俱佳，加上音樂系科班出身的司琴現場搭配，將多首膾炙人口的詩歌悠揚展現，舞台效果傳神，歡迎有興趣的民眾前往觀賞。

基督教浸信會懷恩堂24日自晚間7時30分開始，舉行系列活動直到25日凌晨，有平安夜晚會─獨幕歌劇─牧童與夜訪者，以及平安夜子夜音樂會等。台北靈糧堂24日晚上7時30分，舉辦「大安有愛、豐收聖樂佈道團─馬槽前的默想」。

台北市林森南路禮拜堂今天晚上有聖誕歡唱晚會，24日下午開始有兒童佈道會、醫院報佳音等系列活動，晚上7時30分，舉辦「聖誕名曲福音晚會」。新店行道會則在24日晚上6時30分安排聖誕劇場「醫路玩到掛」，真實呈現引人深思的人生故事。

彰化音樂河社會福利協會結合彰化市各教會舉辦的「2016愛在彰化─聖誕平安嘉年華」聖誕踩街報佳音活動，已邁入第9年，將於23日下午5時30分在縣府廣場前展開，主辦單位熱邀民眾共襄盛舉。1051223

(中央社)