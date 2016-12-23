福斯汽車：與3000cc車輛車主已達協議

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福斯汽車集團（Volkswagen）今天指出，原則上已經與受排放造假醜聞影響的3000cc（3公升排氣量）車輛的車主達成協議。

在今天這項宣布前，福斯汽車本月稍早已就8萬輛左右3000cc等級車輛與美國當局達成10億美元協議，包括買回、修理或取消租賃受到影響的車輛，幫助該公司向擺脫造假醜聞之路邁進一些。

在一項聲明中，福斯汽車表示已達成協議，在此之前，美國地區法官布雷爾（Charles Breyer）令明年1月底以前將和解同意文件提交法院。

這起集體訴訟原告的主要律師卡布瑞瑟（Elizabeth Cabraser）在聲明中指出，「根據車輛（生產）世代」，車主將收到「排放修改或買回費用以外的可觀補償」。（譯者：中央社徐睿承）1051223

(中央社)