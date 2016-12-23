一例一休上路 休息日雇主要給加班費
立法院6日三讀修正通過勞基法部分條文，勞工每7日中至少應有2日休息，1日為例假，1日為休息日。總統府21日發布總統令，正式公布勞基法相關修法條文。有關1例1休今天正式上路，如果勞工在休息日加班，雇主必須依照休息日加班費的方式給予加班費。
根據新通過的勞動基準法，勞工從今天起，「每7日至少2日休息」，其中2日休息的部分，1日為「例假」，勞工只有在天災、事變和突發事件的前提下，才可以上班，而雇主必須發給加倍工資，且補假給勞工。
另1日為「休息日」，勞工只要同意就可以上班，工資部分，2小時內，按平日每小時工資另給予1又1/3，再繼續工作者，按平日每小時工資另給予1又2/3，加班超過8小時，雇主需另加給勞工本薪。
休息日的工作時間計算，4小時以內者，以4小時計，超過4小時以8小時計，超過8小時至12小時以內者，以12小時計。
同步生效的還有違反工資、工時等條文裁罰金額從新台幣2萬元以上30萬元以下，提高至2萬元以上100萬元以下，主管機關得依事業規模、違反人數或情節，加重其罰鍰至法定罰鍰最高額1/2。
新增特休假部分，從明年(106年)1月1日起實施，也就是從明年1月1日起，勞工在同一雇主工作滿半年以上未滿1年，給予3天特休假；1年以上未滿2年，7天；2年以上未滿3年，10天；3年以上未滿5年，14天；5年以上未滿10年，15天；10年以上每年加1天至30天。
且特休假由勞工排定，若特休假未休完，雇主應發給工資。而雇主應將勞工每年特休及未休假所發給的工資數額，記載於勞工工資清冊，每年定期將其內容以書面通知勞工。若雇主認為其權利不存在，應負舉證責任。
國定假日部分，也從明年1月1日起實施，國定假日規定與內政部主管的「紀念日及節日實施辦法」所定的應放假之日一致，全年總共只有12天應放假的國定假日，不過勞工部分仍多放一個勞動節。
至於輪班制的勞工應有連續11小時的休息時間部分，實施日期則由行政院定之。1051223
(中央社)
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