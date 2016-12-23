冷空氣抵達 淡水清晨14.2度

台灣今天受東北季風帶來冷空氣影響，中央氣象局觀測，清晨淡水低溫為攝氏14.2度。

氣象局說，今天位在迎風面的東半部地區及北部山區雲量多、有小範圍短暫雨，北部平地及中南部地區為多雲到晴，可見到陽光的天氣。

白天北部及宜花東因雲量多及冷空氣影響，高溫僅20度至22度，整天偏涼，中南部高溫可達25度、26度，日夜溫差大。

氣象局同時發布強風特報，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪。

氣象局預測，明天天氣和今天差不多，25日東北季風減弱，氣溫將漸回升。1051223

(中央社)