歐盟禁含荷爾蒙牛肉 美重啟貿易戰
美國今天表示，正針對歐洲聯盟禁止含有荷爾蒙的美國牛肉進口1事重啟貿易戰，對歐洲商品徵收關稅的可能性提高。
法新社報導，在今年採行1項跨大西洋貿易協定的談判失敗後，美國作出上述重燃長期分歧的決定。
農業部長威薩克（Tom Vilsack）在美國貿易代表署（USTR）的聲明中指出：「美國農場工人培育地球上最好牛肉中的一些，但歐盟的限制性政策，持續讓歐盟消費者無法以合理價格吃到美國牛肉。」
聲明說，世界貿易組織（WTO）1998年裁定，歐盟並非根據科學證據禁止美牛進口，違反WTO義務。
歐洲官員曾主張，爭議應透過「跨大西洋貿易及投資夥伴協定」（TTIP）處理，但9月時又表示，2016年絕不可能採行擬議的貿易協定。
USTR指出，由於TTIP談判失敗，美國正在恢復其貿易行動。
聲明說，美國可能在召開公開聽證會之後，對1列清單上的歐盟商品徵收關稅。（譯者：中央社何宏儒）1051223
(中央社)
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