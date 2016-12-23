主廚老媽也客座 文華東方Bencotto媽媽麵上桌

台北文華東方酒店Bencotto義大利廳主廚洛里斯的媽媽安琪拉‧佩利卡羅，將示範手工製作的「義大利海鮮麵」。(圖／台北文華東方酒店)

「Bencotto」主廚洛里斯‧皮斯緹洛烹調料理深受老媽影響。(圖／姚舜)

文華東方酒店義大利餐廳Bencotto主廚洛里斯，請老媽助陣，兩人聯手烹製傳統義大利麵。（圖／姚舜）

請主廚的媽媽客串客座主廚秀兩手，這是台北文華東方酒店的「新招」。由於義大利人家庭觀念重，義大利媽媽更是「義家之煮」。為此，文華東方酒店義大利餐廳「Bencotto」，決定趁主廚洛里斯‧皮斯緹洛(Loris Pistillo)的媽媽安琪拉‧佩利卡羅(Angela Pellicoro )訪台探視兒子時，「順便」擔任客座主廚，與兒子洛里斯‧皮斯緹洛聯手於明年1月6日與7日推出「媽媽的幸福手工義大利麵」，讓喜歡義大利麵的客人嘗嘗「真正道地的義大利媽媽味」。

洛里斯‧皮斯緹洛老家則位在南義的美食之都 - 普利亞 (Puglia) ，從小就在充滿美食的環境裡長大。由媽媽是全職家庭主婦，非常擅於烹飪，他說從小全家人鮮少到餐館吃飯，每天都是圍繞著餐桌，一起吃著媽媽精心準備的料理。

洛里斯表示，小時候媽媽時常會邀請親戚朋友一起到家裡舉辦「Sunday Pasta週日義大利麵」的活動，媽媽總會為大家準備許多不同種類的義大利麵和豐盛的佳餚，叔叔阿姨也會帶著自家手工製作的橄欖油、番茄和起士到家裡，全家人一起在後院擺設長桌，大人們喝酒聊天、小孩們在草地上跑跳玩耍。在美好的週日，家族親友一起享受幸福滋味。

這次洛里斯的媽媽安琪拉‧佩利卡羅訪台，將在「Bencotto」義大利餐廳親自手工揉製3種義大利麵條，搭配3款家鄉傳統醬汁示範西西里傳統的「新鮮船型麵佐花椰菜、大蒜、葡萄、松子及烤麵包碎」、 「新鮮貓耳朵搭配傳統牛豬肉醬 」，以及普利亞的「季節海鮮義大利麵 」。台北文華東方酒店表示，由於是臨時起「義」，故只有2天，所有想吃「主廚老娘作的麵」，最好早點訂。

(工商)