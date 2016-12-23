耶誕節大回暖 隨後恐有冷氣團

氣象專家吳德榮今天在洩天機教室表示，最新的數值模擬顯示，25日、26日東北季風減弱，天氣逐日大幅回暖，27日至30日鋒面後的冷空氣有「大陸冷氣團」的強度。

吳德榮說，最新的數值模擬顯示，今明兩天台灣受偏乾的東北季風影響，西半部晴朗穩定，早晚感覺還是偏涼微冷。

吳德榮說，25日、26日東北季風將減弱，天氣逐日大幅回暖，西半部天氣晴朗，高溫又可升至攝氏28度、29度，日夜溫差大。

不過，27至30日又有另一波鋒面影響台灣，最新模擬資料顯示，鋒面後的冷空氣分兩小股南下，有「大陸冷氣團」的強度；同時南海也有往台灣輸送颱風納坦外圍或其殘餘水氣，天氣可能轉為濕冷。1051223

(中央社)