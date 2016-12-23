油桶耶誕樹 點亮宜蘭海港

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迎接耶誕節，宜蘭縣蘇澳鎮公所在海港以140個廢棄大油桶及LED節能燈具，打造創意耶誕樹。（蘇澳鎮公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 105年12月23日

迎接耶誕節，宜蘭縣蘇澳鎮公所在海港以140個廢棄大油桶及LED節能燈具，打造創意耶誕樹；宜蘭市公所也以500多個回收寶特瓶，打造高約8公尺的環保耶誕樹，各具巧思。

蘇澳鎮公所說，今年以環保、永續為主題，使用140個漁船用的廢棄大油桶及LED節能燈具，打造「I like Suao愛海洋」創意海港耶誕樹，即日起到明年元宵節，每天下午5時至10時（除夕至初五為下午5時至12時），在以供奉珊瑚媽祖聞名的「進安宮」廟前南方澳第三漁港廣場點燈，營造佳節歡樂氣氛。

蘇澳鎮長陳金麟表示，這棵耶誕樹以環保、永續為內涵打造而成，並結合各類魚種悠遊圖示，凸顯海洋生態重要性，希望藉此喚起民眾對海洋資源保育的重視，邀請全國遊客在耶誕佳節時，來南方澳吃海鮮，逛逛在地漁港風情。

宜蘭市公所去年與台灣基督長老教會宜蘭教會，在新月廣場合辦耶誕音樂會，獲得各界好評，今年擴大在幾米廣場對面的童話公園舉辦。

市公所說，為增添耶誕節氣氛，今年耶誕音樂會特別以500多個回收寶特瓶與鋼架，於宜蘭市童話公園打造1棵高約8公尺的環保耶誕樹，即日起到25日每晚6時到10時以絢麗燈光點綴，增添年節氣氛。25日晚間7時，當地也將舉辦耶誕音樂會。

此外，26日起環保耶誕樹將局部改裝，以祈福樹之姿展示，農曆元宵節後才會回收。1051223

(中央社)