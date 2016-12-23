國共對話交流 23日北京登場

我要評比

國民黨副主席陳鎮湘率團訪問北京，預定今天上午9時和中共中央台辦主任張志軍等人進行「兩黨對話交流活動」，探討兩黨基層交流、兩岸青年交流及兩岸民眾權益保障議題。

陳鎮湘率中國國民黨黨務及智庫人員22日晚間飛抵北京，23日將赴廣安大廈出席國共對話交流活動，24日參加藍營8縣市首長組團到北京舉行的台灣友善縣市農作產品暨旅遊推介會。

陳鎮湘22日下午登機前受訪時說，此行主要是出席國共對話交流，延續國民黨主席洪秀柱11月1日在北京與中共總書記習近平會談後維護兩岸和平發展的作為。

他並表示，此行是為台商、台生、陸配、觀光旅遊業、農漁業等交流爭取應有的權益，不會傳遞最新兩岸局勢下的訊息。

國民黨指出，這次的國共對話交流活動將探討3項主題，分別是兩黨基層黨際交流、兩岸青年與基層交流以及兩岸民眾權益保障。

中共中央台灣工作辦公室發言人安峰山20日表示，這場對話將圍繞國共兩黨和兩岸關係有關議題交換意見，積極落實兩黨領導人會面達成的共識，促進兩岸交流合作，維護台海穩定與兩岸關係和平發展。1051223

(中央社)