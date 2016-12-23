看太多臉書有害健康？係金A
曾幾何時，臉書等社群媒體已經成了現代人生活中不可或缺的部分。但是最新研究顯示，過度使用臉書，可能引發沮喪等負面情緒，暫時停止使用，反而可以促進情緒健康和生活滿意度。
哥本哈根大學（the University of Copenhagen）的研究顯示，重度臉書使用者，容易產生羨慕別人的感覺。尤其在耶誕假期這種時候，不停地刷其他人「完美的家庭合影及假期照片」，更容易讓人感到不開心和沮喪。
該研究調查了1095人，其中絕大部分是女性。受試者分成兩組，一組正常使用臉書，另一組則是暫停使用臉書一週。
該研究顯示，對重度使用者而言，遠離臉書一週，對增加生活滿意度和正面情緒有幫助。但對輕度使用者而言，影響就沒那麼明顯。
該研究作者Morten Tromholt表示，未來會繼續研究更長時間戒除臉書的影響，並將研究範圍擴及Instagram，Snapchat和Twitter等其他社群媒體。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。