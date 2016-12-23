看太多臉書有害健康？係金A

我要評比

如果你很容易陷入羨慕別人生活的情緒，最好減少使用臉書。（美聯社）

曾幾何時，臉書等社群媒體已經成了現代人生活中不可或缺的部分。但是最新研究顯示，過度使用臉書，可能引發沮喪等負面情緒，暫時停止使用，反而可以促進情緒健康和生活滿意度。

哥本哈根大學（the University of Copenhagen）的研究顯示，重度臉書使用者，容易產生羨慕別人的感覺。尤其在耶誕假期這種時候，不停地刷其他人「完美的家庭合影及假期照片」，更容易讓人感到不開心和沮喪。

該研究調查了1095人，其中絕大部分是女性。受試者分成兩組，一組正常使用臉書，另一組則是暫停使用臉書一週。

該研究顯示，對重度使用者而言，遠離臉書一週，對增加生活滿意度和正面情緒有幫助。但對輕度使用者而言，影響就沒那麼明顯。

該研究作者Morten Tromholt表示，未來會繼續研究更長時間戒除臉書的影響，並將研究範圍擴及Instagram，Snapchat和Twitter等其他社群媒體。

(中時電子報)